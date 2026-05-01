Депутат Аксаков: ставка ЦБ продолжит снижение, но есть нюанс

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что на ближайшем заседании совета директоров Банк России может вновь снизить ключевую ставку, причем на ту же величину, что и в конце апреля. В интервью ТАСС парламентарий заявил, что регулятор, вероятно, уменьшит ставку еще на 0,5 процентного пункта, продолжив курс на постепенное смягчение денежно-кредитной политики. Напомним, что 24 апреля ЦБ уже осуществил аналогичное снижение, доведя ключевую ставку до 14,5 процента годовых.
По словам Аксакова, наблюдаемая сегодня тенденция к уменьшению ключевой ставки будет сохраняться и в обозримом будущем. Депутат выразил уверенность, что процесс не остановится после одного или двух шагов, однако призвал не ждать резкого обвала ставки. «Тенденция к снижению ключевой ставки будет сохраняться», — подчеркнул парламентарий, комментируя возможный сценарий на ближайшие месяцы.
Вместе с тем Анатолий Аксаков сделал важную оговорку, касающуюся инфляционных рисков. Он отметил, что существенного, то есть более резкого, понижения ставки ожидать не стоит именно из-за опасений разгона потребительских цен. Центральный банк, по его словам, действует последовательно и не станет жертвовать борьбой с инфляцией ради быстрого удешевления кредитов. Такой взвешенный подход, как пояснил депутат, полностью соответствует намеченной стратегии регулятора, который тщательно анализирует экономическую обстановку перед каждым решением.
Парламентарий также акцентировал внимание на том, что действия Банка России лишены спонтанности и основываются на глубоком анализе макроэкономических показателей. «Центральный банк тщательно анализирует экономическую обстановку и действует последовательно, придерживаясь намеченной стратегии», — резюмировал Аксаков. Таким образом, рынку стоит готовиться к плавному, но нерастянутому циклу снижения ставки, при котором каждый шаг будет соразмеряться с инфляционными рисками. Окончательное решение останется за советом директоров ЦБ, однако прогноз влиятельного парламентария дает участникам рынка ориентир на снижение еще на 0,5 процентного пункта в ближайшей перспективе.
