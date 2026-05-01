Лукашенко сказал увеличить до семи лет гарантию на технику в Беларуси

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об увеличении гарантии на технику до семи лет, пишет БелТА.

Речь о гарантийном обслуживании зашла 1 мая, когда белорусский лидер приехал в Минский район посмотреть на «чудо-трактор» Belarus-5425 — самый мощный в СНГ.

Лукашенко, сославшись на личный опыт, обратил внимание, что зачастую в случаях гарантийного обслуживания техники — «никогда не докажешь, что завод виноват». Поэтому он поставил задачу Министерству промышленности увеличить сроки гарантии в стране.

— Гарантия минимум пять лет. А потом — и шесть, и семь. Будем потихоньку поднимать, — подчеркнул он.

При этом белорусский президент предупредил чиновников, что качество белорусской техники должно быть высоким.

— Упаси вас Господь у вас будет некачественная техника. Техника должна быть качественная. Уделите этому особое внимание, — потребовал глава республики.

А резюмируя, Лукашенко заметил, что хочет, чтобы технику МТЗ покупали именно из-за ее хорошего качества.

— Опуститься мы не можем. Это наш бренд, — констатировал президент Беларуси.

