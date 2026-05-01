В Нижнем Новгороде повысится размер платы за наем и обслуживание жилья

С 1 июля 2026 года в Нижнем Новгороде введут единый базовый тариф за наем жилья, а плату за содержание домов увеличат на 5% — на уровне прогнозируемой инфляции. Об этом сообщили в городском департаменте экономического развития и инвестиций.
Повышение платы за содержание жилья составит от 0,68 до 2,25 рубля за квадратный метр в Нижнем Новгороде (включая Новинки) и от 0,29 до 1,78 рубля за «квадрат» в Кстове.
Базовый размер платы за наем жилья теперь будет одинаковым по всему городу — 142,98 рубля за квадратный метр. Однако итоговая сумма для жильцов будет зависеть не только от этого показателя. При расчете учтут характеристики дома и квартиры: материал стен, возраст здания, планировку, уровень благоустройства и расположение.
В итоге в Нижнем Новгороде ежемесячная плата вырастет примерно на сумму от 45,54 до 118,26 рубля в зависимости от площади квартиры, а в Кстове — от 41,91 до 96,66 рубля в месяц.
