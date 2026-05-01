Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый беспересадочный поезд соединил Владикавказ и Симферополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Первый поезд «Таврия» с беспересадочными вагонами из Владикавказа в Симферополь отправился на полуостров. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"

«30 апреля в первый рейс из Владикавказа в Симферополь отправились вагоны беспересадочного сообщения “Таврия”, — проинформировали в компании.

Купейные и плацкартные одноэтажные вагоны сначала следуют от Владикавказа до Минеральный вод самостоятельным поездом № 417/418, далее их включают в составе 25/26 Минеральные Воды — Симферополь.

Из Владикавказа вагоны отправляются в 7:30 и прибывают в Симферополь на следующий день в 8:50. Из Симферополя — в 20:30 с прибытием во Владикавказ на следующий день в 19:13.

«Беспересадочная группа следует через три города, в которых есть действующие аэропорты — Краснодар, Минеральные Воды и Беслан. Вагоны курсируют один раз в три дня», — уточняется в сообщении.

29 апреля в крымской столице встретили первый ускоренный поезд «Таврия», который преодолел путь от Москвы до Симферополя за 29 часов 40 минут.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше