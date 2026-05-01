Первый беспересадочный поезд соединил Владикавказ и Симферополь

«30 апреля в первый рейс из Владикавказа в Симферополь отправились вагоны беспересадочного сообщения “Таврия”, — проинформировали в компании.
Купейные и плацкартные одноэтажные вагоны сначала следуют от Владикавказа до Минеральный вод самостоятельным поездом № 417/418, далее их включают в составе 25/26 Минеральные Воды — Симферополь.
Из Владикавказа вагоны отправляются в 7:30 и прибывают в Симферополь на следующий день в 8:50. Из Симферополя — в 20:30 с прибытием во Владикавказ на следующий день в 19:13.
«Беспересадочная группа следует через три города, в которых есть действующие аэропорты — Краснодар, Минеральные Воды и Беслан. Вагоны курсируют один раз в три дня», — уточняется в сообщении.
29 апреля в крымской столице встретили первый ускоренный поезд «Таврия», который преодолел путь от Москвы до Симферополя за 29 часов 40 минут.