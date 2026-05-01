Самарских водителей хотят освободить от платы за парковку в выходные

В Самарской области ситуация с платными парковками только формируется. Пилотный проект их создания в историческом центре Самары стартует в 2026 году. Важно отметить, что в регионе уже на этапе запуска заложены условия, которые могут сделать его соответствующим новым общероссийским правилам. Согласно планам администрации, почти 500 парковочных мест на Волжском проспекте и улице Максима Горького будут платными только в будние дни с 8:00 до 20:00. По ночам с 20:01 до 07:59, а также круглосуточно по субботам, воскресеньям и в государственные праздники стоянка в этих пилотных зонах будет полностью бесплатной. Для всех самарцев, регулярно пользующихся платными парковочными местами, будет действовать система льготных абонементов. Абонементы также планируют ввести для местных жителей, проживающих поблизости. Предварительная стоимость часа парковки в Самаре пока обсуждается, но ранее называлась ориентировочная сумма — 80 рублей.