Бензин в Ростовской области подорожал до 92,73 рублей за один литр

В донском регионе за четвертую неделю апреля, с 21 по 27 число, зафиксирован очередной рост цен на топливо. Это следует из данных, опубликованных Росстатом.
В среднем стоимость литра бензина в Ростовской области выросла до 68,31 рубля. Одну неделю назад этот показатель составлял 68,27 рубля.
Бензин марки АИ-92 подорожал на четыре копейки — до 63,81 рубля за литр. АИ-95 увеличился в стоимости на три копейки и теперь стоит в среднем 70,62 рубля.
Наиболее дорогим по-прежнему признан бензин марки АИ-98 для высокофорсированных двигателей: его стоимость выросла до 92,72 рубля за литр. Увеличивается в цене и дизельное топливо: с 73,03 до 73,12 рубля за литр.
