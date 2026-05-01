«Союз-5» позволит России обрести космический суверенитет, заявил эксперт

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Новая ракета «Союз-5» позволит России обрести полный космический суверенитет, заявил президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

Источник: © РИА Новости

Первый пуск ракеты состоялся 30 апреля в 21.00 мск с Байконура. Обе ступени носителя отработали штатно, макет полезной нагрузки был выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

«В целом, если вы имеете такой носитель, как “Союз-5”, у вас появляется возможность для запуска блоков орбитальной станции. То есть проект российской отдельной орбитальной станции становится реальностью. Другими словами, у России появилась “рабочая лошадка”, которая позволит стране в полной мере обрести космический суверенитет», — рассказал газете ВЗГЛЯД Анпилогов.

Эксперт добавил, что, так как Москва и Астана тесно сотрудничают, «Союз-5» и дальше будет запускаться с Байконура.

«Союз-5» — новая ракета среднего класса, которая будет летать с площадки, ранее использовавшейся для пусков ракет «Зенит» на Байконуре. В рамках проекта «Байтерек» Россия создала ракету, а Казахстан модернизировал стартовую инфраструктуру.