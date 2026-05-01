В Ростове-на-Дону возобновилось движение по мосту на Зеленый остров​

В Ростове-на-Дону перед майскими праздниками возобновилось движение по мосту на Зеленый остров. Об этом рассказали в администрации донской столицы.
Понтонная переправа находится в створе улицы 29-я Линия и перестает функционировать на зиму — ориентировочно в конце ноября.
«Было проведено испытание понтонного моста в створе ул.29-линия, которое показало, что мост находится в исправном техническом состоянии и готов к сезонной эксплуатации», — рассказали в администрации.
На Зеленом острове находятся базы отдыха и общественные пляжи, а также дачи. С 2018 года неоднократно поднимался вопрос о строительстве регулярного моста, который будет работать круглый год, однако пока это не произошло.
