Bloomberg: инвесторы застряли в криптопроекте семьи Трампа

Инвесторы криптопроекта World Liberty Financial президента США Дональда Трампа не могут выйти из него на фоне рекордного падения стоимости токенов до 6 центов, в то время как семья американского лидера продолжает получать прибыль. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, проект привлек более 550 миллионов долларов. Позже он «тихо» продал еще 5,9 миллиарда токенов частным инвесторам, а значительная часть выручки ушла в связанные с семьей Трампа организации. После этого стоимость WLFI упала до 6 центов, что стало рекордом. Известно, что семья президента получает 75% чистой прибыли от токенов и долю от стейблкоинов.
Ранние инвесторы не могут продать восемьдесят процентов активов из-за условий соглашения. В связи с этим они застряли в падающем активе. У них практически нет возможности обратиться к регуляторам, поскольку токен-проекты не обязаны предоставлять аудированные отчеты и отчитываться об инсайдерских сделках.
