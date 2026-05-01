Reuters: иранская криптобиржа помогает обходить санкции Запада

Крупнейшая криптовалютная платформа Ирана может использоваться для обхода западных санкций.

Источник: www_aif_ru

Криптовалютная платформа Nobitex, считающаяся крупнейшей в Иране, оказалась в центре внимания после публикации расследования Reuters о её возможной роли в финансовой системе страны.

По данным агентства, сервис занимает доминирующее положение на рынке цифровых активов и обеспечивает большую часть криптовалютных операций внутри исламской республики.

Сообщается, что платформой пользуются миллионы человек, а через неё проходят значительные объёмы финансовых средств. В расследовании также утверждается, что к созданию и управлению проектом могут быть причастны представители семьи Харрази, которые якобы запустили биржу несколько лет назад под другой фамилией.

Reuters также предполагает, что площадка может использоваться для операций, связанных с обходом западных санкций, включая транзакции структур, находящихся под ограничениями. Среди упоминаемых организаций фигурируют Центральный банк Ирана и Корпус стражей исламской революции. В самой компании отвергают подобные обвинения и настаивают на том, что Nobitex является независимым частным бизнесом, не связанным с государственными органами.

Ранее министерство финансов США расширило санкции в отношении Тегерана, включив в списки граждан Ирана, а также четыре компании из Ирана, ОАЭ и Турции.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше