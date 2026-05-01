Reuters: иранская криптобиржа помогает обходить санкции Запада

Криптовалютная платформа Nobitex, считающаяся крупнейшей в Иране, оказалась в центре внимания после публикации расследования Reuters о её возможной роли в финансовой системе страны.
По данным агентства, сервис занимает доминирующее положение на рынке цифровых активов и обеспечивает большую часть криптовалютных операций внутри исламской республики.
Сообщается, что платформой пользуются миллионы человек, а через неё проходят значительные объёмы финансовых средств. В расследовании также утверждается, что к созданию и управлению проектом могут быть причастны представители семьи Харрази, которые якобы запустили биржу несколько лет назад под другой фамилией.
Reuters также предполагает, что площадка может использоваться для операций, связанных с обходом западных санкций, включая транзакции структур, находящихся под ограничениями. Среди упоминаемых организаций фигурируют Центральный банк Ирана и Корпус стражей исламской революции. В самой компании отвергают подобные обвинения и настаивают на том, что Nobitex является независимым частным бизнесом, не связанным с государственными органами.