Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 2 мая

Национальным банком определены курсы валют на 2 мая, субботу. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в прежних значениях.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на субботу, 2 мая, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8230 белорусского рубля, 1 евро — 3,3018 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7683 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в четверг, 30 апреля, перед большими выходными и в пятницу, 1 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены и на субботу, 2 мая.
