Дмитриев: пошлины США на машины ударят по промышленности ЕС

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что новые американские пошлины на европейские автомобили и грузовой транспорт могут серьёзно осложнить положение промышленности Евросоюза.
По его мнению, дополнительные торговые ограничения создадут серьёзное давление на ключевые отрасли экономики региона.
Он отметил, что ситуация усугубляется продолжающимся энергетическим кризисом, который уже негативно сказался на производственном секторе ЕС. В сочетании с новыми тарифами, считает Дмитриев, это способно ещё сильнее ослабить конкурентоспособность европейской промышленности.
Свои оценки Дмитриев опубликовал в социальной сети X*, подчеркнув, что введение пошлин на продукцию автопрома из стран Евросоюза может стать крайне болезненным фактором для экономики объединения, которая и без того переживает непростой период.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал повышение со следующей недели ставки импортной пошлины на автомобили и грузовики из Европейского союза до уровня в 25%.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.