В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ

Показатель ранее составлял около $204 тыс., напомнил портал Emirates 24/7.

ДОХА, 2 мая. /ТАСС/. В Дубае отменили минимальный размер инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство в ОАЭ. Об этом сообщили на цифровой платформе DLD Cube.

По ее информации, единоличные владельцы недвижимости в Дубае могут подать заявку на получение ВНЖ без указания минимальной стоимости недвижимости. Для совладельцев сохранен порог в 400 тыс. дирхамов ОАЭ (около $109 тыс.).

Прежнее требование к минимальной стоимости недвижимости для индивидуального инвестора составляло 750 тыс. дирхамов ОАЭ (около $204 тыс.), напоминает портал Emirates 24/7.

DLD Cube — центр обслуживания клиентов, который помогает инвесторам в упрощении и ускорении процессов, связанных с инвестициями в недвижимость, говорится на сайте платформы.

