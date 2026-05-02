Саудиты нарастили доходы от нефти после блокады Ормуза

Доходы крупнейших экспортеров нефти в Персидском заливе перераспределились после ограничения судоходства в Ормузском проливе. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты Goldman Sachs, часть стран смогла нарастить выручку, тогда как другие столкнулись с резким падением доходов.
Ключевым выгодополучателем стала Саудовская Аравия. Королевство оперативно изменило логистику поставок, направив значительные объемы нефти по трубопроводам к Красному морю. Это позволило компенсировать ограничения транзита и воспользоваться ростом цен. В результате еженедельные доходы страны увеличились примерно на 10% по сравнению с уровнем до начала конфликта в Иране.
Иная ситуация сложилась в Объединенных Арабских Эмиратах. Несмотря на попытки перенаправить экспортные потоки, компенсировать потери полностью не удалось. По оценке аналитиков, нефтяные доходы страны сократились на четверть.
Существенный рост показал Оман. Его экспортная инфраструктура изначально не зависит от Ормузского пролива, что позволило нарастить доходы примерно на 80%.
Наиболее уязвимыми оказались государства, не имеющие альтернативных маршрутов поставок. Кувейт, Катар, Бахрейн и Ирак ежедневно теряют в совокупности около 700 миллионов долларов. По расчетам, при сохранении ограничений на протяжении двух месяцев общий объем недополученных доходов может приблизиться к 80 миллиардам долларов.
Ормузский пролив остается ключевой артерией мирового нефтяного рынка, через которую проходит значительная часть глобального экспорта сырья, и любые ограничения движения судов напрямую отражаются на ценах и распределении доходов между экспортерами.
Читайте также: Голландский тренер оскорбил судью на Украине по-русски.
