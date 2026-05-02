Россиянам объяснили, где безопаснее хранить наличные

В данный момент безопаснее хранить наличные в банке. В условиях нестабильной работы онлайн-сервисов и слухов о контроле за переводами граждан РФ оптимальной стратегией считается диверсификация активов, уверен глава столичного Центра правопорядка Александр Хаминский.

«Оптимальный подход к хранению денег — диверсификация. Часть средств стоит хранить на счетах, а часть — в наличных как резерв. Сами наличные лучше хранить в банковской ячейке», — посоветовал собеседник агентства «Прайм».

По мнению Хаминского, полностью отказываться от безналичных платежей сейчас не целесообразно. В повседневной жизни использование банковских карт и осуществление денежных переводов являются более быстрыми и надежными способами расчетов. Наличные деньги следует рассматривать как запасной вариант для экстренных случаев, советует эксперт.

Ранее россиян предупреждали о введении автоматизированного мониторинга счетов. При этом в ФНС уточняли, что контроль коснется только тех лиц, которые с большой вероятностью получают незадекларированные доходы.