Россиянам объяснили, где безопаснее хранить наличные

«Оптимальный подход к хранению денег — диверсификация. Часть средств стоит хранить на счетах, а часть — в наличных как резерв. Сами наличные лучше хранить в банковской ячейке», — посоветовал собеседник агентства «Прайм».
По мнению Хаминского, полностью отказываться от безналичных платежей сейчас не целесообразно. В повседневной жизни использование банковских карт и осуществление денежных переводов являются более быстрыми и надежными способами расчетов. Наличные деньги следует рассматривать как запасной вариант для экстренных случаев, советует эксперт.
Ранее россиян предупреждали о введении автоматизированного мониторинга счетов. При этом в ФНС уточняли, что контроль коснется только тех лиц, которые с большой вероятностью получают незадекларированные доходы.