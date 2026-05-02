В России намерены разобраться с ростом цен на обучение в вузах

В России предложили ограничить цены на образование в вузах и ввести «потолок» стоимости эти образовательных услуг. С подобным мнением выступил депутат ГД Сергей Миронов.
«Рост в сравнении с прошлым годом — до 30%! Расценки — и по 500 тысяч, и по 1,5−2 миллиона рублей… Государство должно вмешаться», — возмутился Миронов.
Политик также заявил, что партийная программа предусматривает бесплатное первое высшее образование для всех россиян.
Миронов напомнил о кадровом дефиците врачей, инженеров, врачей и учителей. Депутат призвал постепенно идти к идее того, чтобы образование в российских вузах стало бесплатным.
Накануне депутат Леонид Слуцкий призвал ФАС проверить повышение стоимости обучения в вузах.
Тем временем НИУ ВШЭ признан первым среди российских вузов по версии Forbes за 2026 год.