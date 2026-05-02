В России намерены разобраться с ростом цен на обучение в вузах

В Госдуме хотят ввести потолок цен на обучение в вузах.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ограничить цены на образование в вузах и ввести «потолок» стоимости эти образовательных услуг. С подобным мнением выступил депутат ГД Сергей Миронов.

«Рост в сравнении с прошлым годом — до 30%! Расценки — и по 500 тысяч, и по 1,5−2 миллиона рублей… Государство должно вмешаться», — возмутился Миронов.

Политик также заявил, что партийная программа предусматривает бесплатное первое высшее образование для всех россиян.

Миронов напомнил о кадровом дефиците врачей, инженеров, врачей и учителей. Депутат призвал постепенно идти к идее того, чтобы образование в российских вузах стало бесплатным.

Накануне депутат Леонид Слуцкий призвал ФАС проверить повышение стоимости обучения в вузах.

Тем временем НИУ ВШЭ признан первым среди российских вузов по версии Forbes за 2026 год.

Узнать больше по теме
Леонид Слуцкий: биография, политическая карьера и интересные факты
Скандальный политик, бизнесмен, лидер ЛДПР и кандидат в президенты России. Деятельность Леонида Слуцкого насчитывает десятилетия работы в Госдуме и на международной арене. Рассказываем о его пути, ключевых достижениях и любопытных фактах из жизни.
Читать дальше