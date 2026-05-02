Нефть просела после заявления Трампа о конце конфликта

Мировые цены на нефть не показали роста после заявления президента США Дональда Трампа о завершении конфликта с Ираном. Об этом свидетельствуют данные торгов.
После уведомления Конгресса США о прекращении боевых действий котировки сырья отреагировали снижением. Стоимость июльского фьючерса на нефть Brent опустилась на 1,44% — до 108,81 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI потеряли 2,54% и достигли уровня 102,4 доллара.
В уведомлении Трамп указал, что военная операция против Ирана считается завершенной. При этом американские силы сохранят присутствие на Ближнем Востоке, что, по его оценке, необходимо для сдерживания возможных угроз со стороны Тегерана.
Рынок не отреагировал ростом на заявления Белого дома, что указывает на сохраняющуюся неопределенность вокруг ситуации в регионе и перспектив дальнейшего развития конфликта.
Сдержанная динамика цен формируется на фоне ожиданий инвесторов относительно стабильности поставок нефти и оценки рисков, связанных с транспортировкой сырья через ключевые маршруты, включая Ормузский пролив.
