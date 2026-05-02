Слуцкий предложил покрывать до 70% кредитов фермеров через госпоручительство

Систему необходимо распространить как на покупку техники и оборудования, так и на займы для пополнения запаса семян, удобрений и кормов, считает лидер ЛДПР.

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут с предложением ввести механизм государственного поручительства по кредитам для фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в агропромышленном комплексе. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«ЛДПР предлагает ввести механизм государственного поручительства для субъектов малого агробизнеса с покрытием до 70% суммы кредита. Поручительство необходимо распространить как на кредиты для инвестиционных целей — покупка техники, оборудования, так и для пополнения оборотных средств — семян, удобрений, кормов», — сказал ТАСС Слуцкий.

Согласно обращению, государственное поручительство предлагается предоставлять через Минсельхоз России либо специализированный гарантийный фонд. Для его получения заемщик должен подтверждать финансовую устойчивость и наличие бизнес-плана, демонстрирующего способность к погашению кредита.

По словам Слуцкого, нехватка залогового обеспечения остается одной из ключевых причин ограниченного доступа фермеров к кредитам. Он отметил, что расширение государственных гарантий позволит увеличить доступ аграриев к заемным средствам и повысить устойчивость малого сельхозбизнеса.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше