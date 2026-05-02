Слуцкий предложил покрывать до 70% кредитов фермеров через госпоручительство

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут с предложением ввести механизм государственного поручительства по кредитам для фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в агропромышленном комплексе. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«ЛДПР предлагает ввести механизм государственного поручительства для субъектов малого агробизнеса с покрытием до 70% суммы кредита. Поручительство необходимо распространить как на кредиты для инвестиционных целей — покупка техники, оборудования, так и для пополнения оборотных средств — семян, удобрений, кормов», — сказал ТАСС Слуцкий.
Согласно обращению, государственное поручительство предлагается предоставлять через Минсельхоз России либо специализированный гарантийный фонд. Для его получения заемщик должен подтверждать финансовую устойчивость и наличие бизнес-плана, демонстрирующего способность к погашению кредита.
По словам Слуцкого, нехватка залогового обеспечения остается одной из ключевых причин ограниченного доступа фермеров к кредитам. Он отметил, что расширение государственных гарантий позволит увеличить доступ аграриев к заемным средствам и повысить устойчивость малого сельхозбизнеса.