Spiegel: ФРГ может остаться без запасов газа на следующую зиму

Германия может столкнуться с нехваткой запасов газа к следующему отопительному сезону на фоне роста цен, вызванного международной напряженностью на Ближнем Востоке. По данным европейских Spiegel, под риском дефицита также могут оказаться отдельные промышленные товары и сырьё, включая авиационный керосин, удобрения и расходные медицинские материалы.
Согласно информации из реестра газовых хранилищ, уровень заполненности подземных резервуаров в стране на конец апреля составлял немногим более четверти их общей ёмкости. При этом в немецком министерстве экономики ранее заявляли, что ситуация с поставками остаётся стабильной, а основное пополнение запасов традиционно начинается ближе к лету.
Однако представители отрасли указывают, что участники энергетического рынка не обязаны полностью заполнять зарезервированные мощности хранения и могут отказаться от этого при экономической невыгоде.
Эксперты предупреждают, что при сохранении нынешней ситуации страна может оказаться недостаточно подготовленной к холодной зиме или возможным внешним потрясениям, а стабильность прошлых сезонов объясняется скорее благоприятными погодными условиями и отсутствием кризисов, чем устойчивостью системы снабжения.
Ранее сообщалось, что Румыния и Украина договорились рассмотреть возможность хранения Бухарестом газа в украинских подземных хранилищах.