Spiegel: ФРГ может остаться без запасов газа на следующую зиму

Согласно информации из реестра газовых хранилищ, уровень заполненности подземных резервуаров в стране на конец апреля составлял немногим более четверти их общей ёмкости. При этом в немецком министерстве экономики ранее заявляли, что ситуация с поставками остаётся стабильной, а основное пополнение запасов традиционно начинается ближе к лету.