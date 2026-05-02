Инвесторы потеряли доступ к криптовалюте семьи Трампа

Инвесторы криптопроекта World Liberty Financial (WLF), связанного с семьей президента США Дональда Трампа, столкнулись с невозможностью продать значительную часть токенов на фоне падения их стоимости. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, проект был создан в 2024 году группой предпринимателей, включая Закари Фолькмана, Чейза Херро, Алекса и Зака Уиткоффов, а также представителей семьи Трампа. Условия участия предусматривают, что семья американского лидера получает 75% чистой прибыли от реализации токенов WLFI и долю доходов от связанных финансовых инструментов.
WLF привлек более 550 млн долларов в ходе двух инвестиционных раундов. После этого, как отмечает издание, проект дополнительно реализовал 5,9 млрд токенов частным инвесторам. Часть средств, по этим данным, направлялась структурам, связанным с семьей Трампа.
На фоне этих действий стоимость WLFI снизилась до 6 центов. При этом ранние инвесторы не могут реализовать до 80% приобретенных токенов из-за ограничений, закрепленных в соглашениях, что фактически лишает их возможности выйти из проекта.
Отдельные участники рынка выступили с критикой. В частности, профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад указал на признаки конфликта интересов и невозможность для инвесторов участвовать в распределении прибыли на равных условиях.
Ситуация осложняется ограниченными возможностями регулирования. По данным Bloomberg, токен-проекты не подпадают под требования, действующие для публичных компаний, включая обязательную отчетность и независимый контроль.
В апреле предприниматель Джастин Сан подал иск в федеральный суд Калифорнии против WLF. Он заявил о блокировке принадлежащих ему токенов и лишении права участвовать в управлении проектом. По его словам, инвестиции в WLFI составили 45 млн долларов за покупку 3 млрд токенов, еще 1 млрд он получил за консультирование.
История с WLF отражает риски вложений в криптопроекты с ограниченной прозрачностью, где условия обращения токенов и права инвесторов могут существенно отличаться от стандартов традиционного финансового рынка.
