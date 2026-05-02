Дмитриев предупредил о смертельном ударе по промышленности ЕС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Повышенные тарифы американского президента Дональда Трампа на автомобили и грузовики, импортируемые из ЕС, в сочетании с энергетическим кризисом стран блока нанесут смертельный удар по европейской промышленности. Об этом предупредил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Тариф в 25% на автомобили и грузовики из ЕС в сочетании с энергетическим кризисом наносят смертельный удар по и без того рушащемуся промышленному сектору ЕС», — написал Дмитриев в Х.
Ранее Трамп сообщил о повышении тарифов, взимаемых со стран ЕС за автомобили и грузовики, которые ввозят в США, на 25%. К такому выводу американский лидер пришел из-за несоблюдения странами блока торгового соглашения, достигнутого с американской стороной.