Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев предупредил о смертельном ударе по промышленности ЕС

Как пояснил спецпредставитель президента РФ, к этому приведут энергетический кризис и высокие тарифы президента США Дональда Трампа на автомобили и грузовики, импортируемые из Евросоюза.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Повышенные тарифы американского президента Дональда Трампа на автомобили и грузовики, импортируемые из ЕС, в сочетании с энергетическим кризисом стран блока нанесут смертельный удар по европейской промышленности. Об этом предупредил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Тариф в 25% на автомобили и грузовики из ЕС в сочетании с энергетическим кризисом наносят смертельный удар по и без того рушащемуся промышленному сектору ЕС», — написал Дмитриев в Х.

Ранее Трамп сообщил о повышении тарифов, взимаемых со стран ЕС за автомобили и грузовики, которые ввозят в США, на 25%. К такому выводу американский лидер пришел из-за несоблюдения странами блока торгового соглашения, достигнутого с американской стороной.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше