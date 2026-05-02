Во Внуково сняли ограничения на полеты

В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
Меры вводились сегодня ночью — во время налета БПЛА на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал об уничтожении пяти дронов на подлете к городу. О пострадавших не сообщалось.
Сейчас ограничения действуют в аэропортах трех российских городов: в Ярославе, Череповце и Пскове. В Росавиации сообщали, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше