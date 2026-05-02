Россиянам рассказали, в каких отраслях самые высокие зарплаты

Самые высокие заработки в России сложились в финансовом секторе. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«В финансовом секторе по итогам 2025 года средний заработок составил 218,9 тыс. руб., за он вырос на 6,1%. На втором месте — сектор информации и связи, где средний размер зарплаты — 182,5 тыс. руб., рост за год — 11,6%. В сфере экстерриториальных организаций и органов размер зарплаты чуть ниже — 182 тыс. руб., рост за год — 8,6%. Также в первую пятерку входят сфера добыче полезных ископаемых (167,1 тыс. руб., годовой рост — 7,4%) т профессиональная, научная и техническая (142,3 тыс. руб, годовой рост — 13%)», — отметил эксперт.
Балынин уточнил, что в 2025 году заработные платы в среднем выросли на 12,68%, с 89069 рублей до 100360 рублей. Он подчеркнул, что темпы прироста средних размеров оплаты труда более чем двукратно превышают уровень инфляции за 2025 год, сложившийся на отметке в 5,59%.
«Самые высокие темпы прироста за год в оплате труда сложились в сфере гостиничного бизнеса и предприятия общественного питания, где зарплаты увеличились на 20,15%: с 51,52 тыс. руб до 61,9 тыс. руб.», — добавил он.