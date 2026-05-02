FT: США не смогут поставить Украине ракеты из-за операции в Иране

США уведомили ряд союзников о возможных длительных задержках в поставках ракетных систем и боеприпасов.

Источник: Аргументы и факты

США уведомили ряд союзников о возможных длительных задержках в поставках ракетных систем и боеприпасов из-за сокращения собственных запасов вооружений. По данным Financial Times, причиной стали значительные расходы ресурсов на фоне военной кампании против Ирана.

Предупреждения получили партнеры Вашингтона в Европе, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, а также некоторые страны Азии. Источники издания утверждают, что США были вынуждены перераспределять вооружение между различными регионами, в том числе за счет поставок из Индо-Тихоокеанского направления.

По информации газеты, задержки могут затронуть поставки боеприпасов для систем NASAMS и HIMARS, которые используются многими союзниками США, включая Украину. В американском Минобороны заявили, что продолжают анализировать как новые запросы партнеров, так и уже действующие контракты, чтобы соотнести их с текущими оперативными потребностями, однако раскрывать детали в ведомстве отказались.

Ранее США предупредили европейские страны о возможных задержках в поставках вооружений по ранее заключённым контрактам. Это связано с приоритетом обеспечения собственных военных нужд.

