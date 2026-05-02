FT: США не смогут поставить Украине ракеты из-за операции в Иране

Предупреждения получили партнеры Вашингтона в Европе, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, а также некоторые страны Азии. Источники издания утверждают, что США были вынуждены перераспределять вооружение между различными регионами, в том числе за счет поставок из Индо-Тихоокеанского направления.
По информации газеты, задержки могут затронуть поставки боеприпасов для систем NASAMS и HIMARS, которые используются многими союзниками США, включая Украину. В американском Минобороны заявили, что продолжают анализировать как новые запросы партнеров, так и уже действующие контракты, чтобы соотнести их с текущими оперативными потребностями, однако раскрывать детали в ведомстве отказались.
