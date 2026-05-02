Как растет объем неплатежей в российской экономике. Инфографика

Объем просроченной дебиторской задолженности российских организаций по состоянию на январь 2026 года достиг почти 8,2 трлн руб. Это следует из данных Росстата, обновленных в апреле.
При этом годом ранее, в апреле 2024 года, этот объем составлял 6,7 трлн руб.
В просроченную дебиторскую задолженность включаются долги покупателей и заказчиков (в том числе иностранных контрагентов) за товары, работы или услуги компаний.
