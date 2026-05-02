Уссурийск по программе газификации является лидером в Приморском крае

В настоящее время в Уссурийском городском округе продолжается программа догазификации. В рамках государственной программы бесплатно проводят газ к границам участков частного сектора. Условием для получения данной меры социальной поддержки является наличие домовладений в пообъектном плане-графике газификации Приморского края. Уссурийск является лидером по программе перевода котельных и жилых домов на газ в нашем регионе.
Если брать основные показатели по газификации, то из 42-х котельных округа более десятка переведены на этот вид топлива. За последние годы такие котельные появились в селе Воздвиженка, в районе улицы Московской (обслуживает дома на ул. Расковой и Полушкина), и в других районах. В июле прошлого года в Уссурийске ввели в эксплуатацию сети распределительного газопровода длиной 24,5 км, что позволяет подключить к этому виду топлива ещё около 850 частных домов.
В целом по графику в 2025—2026 годах перевод на экологический вид топлива затронул сотни адресов. В 2027 года будет начата газификация улиц Ленинградской, Хениной сопки и района Китайского рынка.
«Газификация — одно из приоритетных в работе администрации городского округа», — подчеркивает глава УГО Евгений Корж.
Что касается вопроса газификации частного сектора, то в Уссурийске в 2026 году АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» планируется строительство нескольких газопроводов. Речь объектах на улице Новая, в границах Некрасова — Ленинградская -Муравьева, а также в других местах.
Полный список адресов можно уточнить на официальном сайте УГО.
«Если вашего адреса нет в списке, необходимо обратиться в отдел жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа для инициации процедуры его включения в план-график», — уточнили в пресс-службе УГО.