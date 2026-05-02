В OneTwoTrip назвали топ зарубежных направлений на майские праздники

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Китай в 2026 году занял второе место в рейтинге самых популярных зарубежных направлений у россиян для отдыха на майские праздники, в то же время ОАЭ выбыли из топ-5. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.