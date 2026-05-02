В OneTwoTrip назвали топ зарубежных направлений на майские праздники

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Китай в 2026 году занял второе место в рейтинге самых популярных зарубежных направлений у россиян для отдыха на майские праздники, в то же время ОАЭ выбыли из топ-5. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.
«Турция удерживает лидерство с долей 13,2%, что на 24,5% выше показателей прошлого года. Китай поднялся на вторую строчку (доля 8,8%), интерес к направлению вырос на 22,2%», — сообщили в компании.
Согласно исследованию, Белоруссия опустилась на третье место в рейтинге с долей 7,9%, ее популярность в структуре заказов снизилась на 15,1%. Япония «совершила рывок», заняв четвертое место с долей 6,4%. По сравнению с 2025 годом, когда страна была на седьмом месте с долей 5,1%, востребованность направления увеличилась на 25,5%. Италия замыкает пятерку (доля 5,5%), показав снижение интереса на 30,4%.
Из перечня самых популярных направлений выбыли Объединенные Арабские Эмираты, которые год назад занимали пятое место.
Как и в 2025 году, путешественники бронируют отели за рубежом в среднем на три дня. Стоимость ночи составляет в среднем 19,5 тыс. рублей, что также не отличается от прошлогодних предпочтений, уточнили эксперты.