Экономист Балынин сказал, кому выгодно брать отпуск в мае

Эксперт также напомнил о сроках выплат: отпускные работодатель обязан перечислить не позднее чем за три дня до начала отпуска, а заработную плату за отработанные дни — в даты, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором. При этом зарплата должна выплачиваться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена, что предусмотрено Трудовым кодексом.