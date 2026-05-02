Экономист Балынин сказал, кому выгодно брать отпуск в мае

Доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Игорь Балынин в разговоре с aif.ru раскрыл, насколько выгодно брать отпуск в мае 2026 года по сравнению с другими месяцами. Расчёты показали, что май — не худший, но и далеко не лучший выбор с финансовой точки зрения.
Эксперт напомнил, что в 2026 году будет 247 рабочих дней. В январе-апреле их количество росло от месяца к месяцу: 15, 19, 21 и 22 дня соответственно.
«Однако в мае количество рабочих дней сократится до 19 — столько же, сколько было в феврале, хотя календарных дней в мае на три больше», — отметил Балынин.
Для наглядности Балынин взял условного работника с зарплатой 97 000 рублей в месяц и средним дневным заработком 3 000 рублей, рассчитанным по формуле. Отпуск во всех примерах рассматривался продолжительностью 14 дней.
Если взять отпуск с 12 по 25 мая, то отпускные составят 42 000 рублей. Оставшаяся часть зарплаты за 9 рабочих дней — 45 950 рублей (97 000 × 9 / 19). Общая сумма выплат за май: 87 950 рублей.
«Если, например, сотрудник взял бы отпуск с 17 по 30 апреля, то сумма отпускных также составила 42 000 рублей, а зарплата за оставшиеся 12 рабочих дней — 52 910 рублей. Итого — 94 910 рублей. Это больше, чем в мае», — пояснил экономист.
Июль оказался ещё выгоднее: при отпуске с 13 по 26 июля отпускные — те же 42 000 рублей, а зарплата за 13 рабочих дней — 54 830 рублей. Суммарно — 96 830 рублей.
Напротив, январь ожидаемо принес бы наименьшую выгоду: отпуск с 12 по 25 января дал бы всего 74 330 рублей (42 000 отпускных плюс 32 330 рублей зарплаты за 5 рабочих дней). В феврале при отпуске с 9 по 22 февраля сотрудник получил бы ровно столько, сколько и в мае — 87 950 рублей. Март с отпуском с 10 по 23 марта дал бы 92 810 рублей.
«Расчёты показали, что отпуск в мае с финансовой точки зрения более выгоден, чем в январе, а также менее выгоден, чем в апреле, марте и июле. При этом одинаково выгоден в сравнении с февралём», — резюмировал Игорь Балынин.
Эксперт также напомнил о сроках выплат: отпускные работодатель обязан перечислить не позднее чем за три дня до начала отпуска, а заработную плату за отработанные дни — в даты, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором. При этом зарплата должна выплачиваться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена, что предусмотрено Трудовым кодексом.