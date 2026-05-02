Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ стала лидером G20 по самому низкому уровню безработицы

Мексика оказалась на втором месте по минимальной безработице среди стран G20.

Источник: Комсомольская правда

Среди стран G20 наименьшая безработица по итогам первого квартала зафиксирована в России. Это следует из анализа данных национальных статслужб.

На конец марта безработица в России осталась на уровне 2,2%, как и в конце предыдущего года. Этот результат оказался самым низким среди всех ведущих мировых экономик.

На втором месте по минимальной безработице оказалась Мексика — там показатель остался на уровне 2,4%. Третью строчку разделили Япония и Южная Корея. В Японии доля безработных выросла с 2,6% до 2,7%, а в Южной Корее, наоборот, заметно сократилась — до 2,7% после 4% в декабре прошлого года.

Южная Африка оказалась единственной страной «двадцатки» с двузначной безработицей (31,4%). Далее идут Турция (8,1%) и Франция (7,7%).

В Кремле подтвердили планы на участие России на саммите G20 в Майами.

Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше