РФ стала лидером G20 по самому низкому уровню безработицы

Среди стран G20 наименьшая безработица по итогам первого квартала зафиксирована в России. Это следует из анализа данных национальных статслужб.
На конец марта безработица в России осталась на уровне 2,2%, как и в конце предыдущего года. Этот результат оказался самым низким среди всех ведущих мировых экономик.
На втором месте по минимальной безработице оказалась Мексика — там показатель остался на уровне 2,4%. Третью строчку разделили Япония и Южная Корея. В Японии доля безработных выросла с 2,6% до 2,7%, а в Южной Корее, наоборот, заметно сократилась — до 2,7% после 4% в декабре прошлого года.
Южная Африка оказалась единственной страной «двадцатки» с двузначной безработицей (31,4%). Далее идут Турция (8,1%) и Франция (7,7%).
В Кремле подтвердили планы на участие России на саммите G20 в Майами.