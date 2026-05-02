Дачников предупредили о крупных штрафах: от каких растений на участке лучше отказаться

В 2026 году дачникам грозит штраф 20−50 тыс. рублей за инвазивные растения на участке. Это могут быть борщевик Сосновского, люпин многолистный и клен ясенелистный. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юриста Дарью Александрову.