Дачников предупредили о крупных штрафах: от каких растений на участке лучше отказаться

Россиянам грозят штрафы до 50 тысяч за ряд растений на даче.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году дачникам грозит штраф 20−50 тыс. рублей за инвазивные растения на участке. Это могут быть борщевик Сосновского, люпин многолистный и клен ясенелистный. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юриста Дарью Александрову.

С 1 марта владельцы дач и садов обязаны сами уничтожать опасные чужеродные растения, напомнила эксперт. Подобные организмы вытесняют местную флору и угрожают экосистеме или здоровью.

По словам юриста, приказом Минприроды № 77 к опасным инвазивным растениям отнесены борщевик Сосновского, амброзия, золотарник, люпин, горчак, паслен, клен и другие.

Выращивание растений из списка наркосодержащих (мак, конопля, голубой лотос, гавайская роза, мимоза хостилис, эфедра, псилоцибиновые грибы, кактусы с мескалином) грозит уголовным сроком.

KP.RU перечислил нарушения, за которые дачников могут оштрафовать.