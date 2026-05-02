«Сумма Элементов»: снижение ключевой ставки повысит спрос на элитную недвижимость

Ранее ТАСС сообщал, что запуск элитных жилых проектов в регионах России вырос почти в пять раз. Руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева пояснила, что такой рост связан с естественным развитием региональных рынков: по мере их взросления предложение жилья становится более разнообразным. Появляются более дорогие жилые комплексы, рассчитанные на платежеспособный спрос внутри крупных региональных центров.