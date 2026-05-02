«Сумма Элементов»: снижение ключевой ставки повысит спрос на элитную недвижимость

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мая. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки Банка России может стать триггером для инвесторов, которые начнут искать альтернативные депозитам инструменты сохранения капитала. Об этом говорится в аналитическом обзоре, который ТАСС предоставила ГК «Сумма Элементов».
«Снижение ключевой ставки Банка России может стать триггером для инвесторов, которые начнут искать альтернативные депозитам инструменты сохранения капитала. В этом случае предпочтение будет отдаваться элитной недвижимости — прежде всего в проектах с сильной локацией и четко выстроенной концепцией», — цитирует пресс-служба коммерческого директора компании Максима Лучникова.
Он уточнил, что объекты, которые формально относятся к премиальному сегменту, но не имеют устойчивых конкурентных преимуществ, с большой вероятностью столкнутся с ценовой стабилизацией.
Эксперты CORE.XP прогнозируют, что ожидаемая доходность от вложений в коммерческую недвижимость останется примерно на уровне: офисы — 10,25−11,25%, склады — 11,25−12,25%, торговые центры — 11,50−12,50%.
По данным специалистов, ключевым трендом 2026 года становится повышение требований к качеству объектов. Выигрывают проекты с сильной концепцией, развитой инфраструктурой и ясной моделью ликвидности. В то же время объекты без явных конкурентных преимуществ рискуют столкнуться с падением спроса и стагнацией цен.
Ранее ТАСС сообщал, что запуск элитных жилых проектов в регионах России вырос почти в пять раз. Руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева пояснила, что такой рост связан с естественным развитием региональных рынков: по мере их взросления предложение жилья становится более разнообразным. Появляются более дорогие жилые комплексы, рассчитанные на платежеспособный спрос внутри крупных региональных центров.