В «Суточно.ру» рассказали о ценах на жилье для туристов на майские праздники

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Аренда жилья для туристов в начале мая оказалась на 12% дороже, чем на вторую волну праздников. Об этом ТАСС сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».
«Средняя стоимость аренды на майские праздники составляет 5 400 рублей за сутки (+7% за год). При этом аренда на 1−3 мая дороже на 12%, чем на 9−11 мая: 5 700 против 5 100 рублей за сутки», — говорится в праздники.
В частности, средняя стоимость аренды в Санкт-Петербурге на эти праздники составляет 5 500 рублей за сутки, в Казани — 7 600 рублей, в Минске — 8 200 рублей, в Москве — 5 800 рублей, в Нижнем Новгороде — 6 800 рублей, в Калининграде — 4 600 рублей, в Ярославле — 5 500 рублей, в Волгограде — 5 600 рублей, в Краснодаре — 4 400 рублей, в Кисловодске — 5 500 рублей, в Зеленоградске — 5 900 рублей, в Бресте — 7 100 рублей.
Ранее ТАСС сообщал, что в тройку самых популярных городов по спросу туристов на майские праздники вошли Казань, Санкт-Петербург и Минск.