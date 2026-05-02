Где дешевле: сколько стоит аренда квартир и домов весной в Крыму

«В марте-мае 2026 года в городах Южного федерального округа сохраняется широкий диапазон цен на посуточную аренду жилья. Стоимость зависит как от формата размещения, так и от туристической привлекательности направления», — говорится в сообщении.
По информации экспертов платформы, в сегменте однокомнатных квартир средняя стоимость ночи варьируется от 2,7 тысяч рублей в Новороссийске до 4,1 тысяч рублей в Сочи. Близкие значения зафиксированы в Ялте — около 4,0 тысяч рублей за ночь, а также в Кисловодске — 3,7 тысячи рублей.
При этом в Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Симферополе средняя стоимость находится в диапазоне 3,1−3,4 тысяч рублей за ночь.
В сегменте загородных домов разброс цен более заметный. Так, дешевле всего арендовать домик на ночь в Кисловодске — около 7,3 тысяч. В Сочи это обойдется 11,5 тысяч рублей, а в Симферополе — 13,8 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Крым вошел в топ-5 регионов по количеству бронирований дорогого загородного жилья. Так, в период с мая по сентябрь текущего года на республику пришлось 4% от всех дорогих бронирований, а спрос на такую недвижимость по сравнению аналогичным прошлогодним периодом вырос в 2,5 раза.