В Хабаровске самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за неисправности

В Хабаровске самолет, обслуживающий внутренние авиалинии, вынужден был вернуться в аэропорт из-за неисправности. Пострадавших нет.

Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, начата проверка по факту возврата воздушного судна.

Предварительно установлено, что самолет следовал из Хабаровска в Богородское. Через некоторое время после вылета экипаж обнаружил техническую неисправность. Пилот запросил аварийную посадку и вернулся обратно. Службы аэропорта отработали штатно. На борту находились 33 человека — пассажиры и экипаж. Пострадавших нет.