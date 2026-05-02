В Хабаровске самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за неисправности

Предварительно установлено, что самолет следовал из Хабаровска в Богородское. Через некоторое время после вылета экипаж обнаружил техническую неисправность. Пилот запросил аварийную посадку и вернулся обратно. Службы аэропорта отработали штатно. На борту находились 33 человека — пассажиры и экипаж. Пострадавших нет.