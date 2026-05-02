Красноярск увековечат на новой памятной монете

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 4 мая Банк России выпустит в обращение серию памятных монет номиналом 10 рублей, посвященных городам трудовой доблести. В их числе — Красноярск.
Помимо краевой столицы, в серию «Города трудовой доблести» вошли Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Магадан и Пенза.
На монете, посвященной Красноярску, изображена скульптурная композиция «Женщина и мальчик-подросток, собирающие миномет». Она является частью мемориального комплекса, установленного на Красрабе к 70-летию Победы.
