Россияне рассказали, на чем не готовы экономить в отпуске

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян — 40% — не готовы экономить в отпуске на еде и напитках, 30% — на впечатлениях. Об этом говорится в исследовании «Авито», с которым ознакомился ТАСС. В опросе приняли участие 10 тыс. респондентов.
«В отпуске большинство не готовы экономить на еде и напитках (40%), впечатлениях — например, экскурсиях и развлечениях (30%), и спонтанных радостях (21%). Женщины чаще не хотели бы экономить на косметике (24%), мужчины — на туристическом снаряжении (14%) и гаджетах и технике (12%). Но есть и те, кто старается экономить на всем (15%)», — отметили в компании.
Потратить на товары для летнего отдыха в 2026 году россияне в среднем планируют 30 тыс. рублей. Однако 12% хотели бы уложиться в 5 тыс. рублей, 30% — в сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 26% — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. Еще 18% готовы потратить от 30 тыс. до 60 тыс. рублей и 13% — еще больше. К отпуску опрошенные в основном покупают одежду (50%) — например, купальники, шорты, платья. Также в дорогу часто берут средства для защиты от солнца и от насекомых (46%). Далее из покупок идут обувь (42%), аптечные средства (35%) и косметика для или от загара (34%).
Согласно исследованию, семь из десяти россиян планируют отправиться в отпуск в ближайшие полгода. Из них 23% уже все спланировали — в основном это молодежь 18−24 лет. Чаще всего опрошенные предпочитают пляжный отдых у моря или другого водоема (56%) и загородный, на даче или в арендованном доме (38%).
Пляжный отдых в основном выбирают женщины (59% против 53% мужчин), а загородный — мужчины (41% против 35% женщин). Также женщины чаще делают выбор в пользу городских путешествий с экскурсиями (40%), а мужчины — в пользу активного отдыха по типу походов, рыбалки и выездов в горы (28%). Этот вариант также нравится молодежи 18−24 лет (34%), заключили эксперты.