Россияне рассказали, на чем не готовы экономить в отпуске

Потратить на товары для летнего отдыха в 2026 году россияне в среднем планируют 30 тыс. рублей. Однако 12% хотели бы уложиться в 5 тыс. рублей, 30% — в сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 26% — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. Еще 18% готовы потратить от 30 тыс. до 60 тыс. рублей и 13% — еще больше. К отпуску опрошенные в основном покупают одежду (50%) — например, купальники, шорты, платья. Также в дорогу часто берут средства для защиты от солнца и от насекомых (46%). Далее из покупок идут обувь (42%), аптечные средства (35%) и косметика для или от загара (34%).