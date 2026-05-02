Япония закупила российскую нефть на фоне кризиса в Ормузском проливе

3 мая нефтяной танкер Voyager с российской нефтью прибудет на нефтеперерабатывающий завод японской компании Taiyo Oil.

Источник: Комсомольская правда

Япония закупила нефть из России на фоне кризиса в Ормузском проливе, который нарушил традиционные маршруты импорта топлива. Ранее страна получала через Ормуз около 95% ближневосточной нефти, но новые обстоятельства вынудили скорректировать логистику, сообщает ТАСС.

Танкер Voyager под флагом Омана в настоящее время направляется к южному побережью острова Кюсю. Ожидается, что 3 мая судно прибудет в порт Кикума на острове Сикоку, где находится нефтеперерабатывающий завод компании Taiyo Oil. Представитель предприятия подтвердил, что закупленная партия — это российский сорт Sakhalin Blend.

Подробности контракта, включая объемы, не раскрываются.

Как писал KP.RU, ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о глубочайшем кризисе в мировой нефтяной отрасли. По его словам, огромные объемы нефти сегодня не поступают на рынок, из-за чего спрос значительно превышает предложение. Причиной такого дисбаланса он назвал военные действия на Ближнем Востоке.

Ормузский пролив — стратегический морской коридор между Ираном и Оманом — был фактически заблокирован после того, как 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Закрытие пролива вызвало колоссальное повышение мировых цен на нефть, газ, удобрения и металлы, спровоцировав продовольственный и энергетический кризис по всему миру.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше