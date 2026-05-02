С 1 июня самарские семьи с двумя детьми смогут вернуть часть уплаченного налога

Получить выплату смогут работающие родители — граждане России, постоянно проживающие в стране и платящие НДФЛ. При этом в семье должно быть, как минимум двое детей младше 18 лет или младше 23 лет, если ребёнок учится очно. Также среднедушевой доход семьи не должен превышать 25 003,5 рубля на человека в месяц — это 1,5-кратная величина прожиточного минимума в Самарской области. Кроме того, у родителей не должно быть задолженности по алиментам, и они обязаны соответствовать критериям имущественной обеспеченности, аналогичным условиям для единого пособия.