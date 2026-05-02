Перед началом навигации сменилось руководство «Обь-Иртышводпути»

Возглавил организацию потомственный речник.

Источник: Om1 Омск

В ФБУ «Администрация “Обь-Иртышводпуть” произошли изменения в руководстве перед началом навигационного сезона. Напоминаем, что официальное открытие навигации по Иртышу состоялось вчера, 1 мая 2026 года.

Как сообщило ведомство, временно исполняющим обязанности руководителя стал Константин Жулин, который ранее занимал должность первого заместителя. Новый глава учреждения является потомственным речником и прошёл путь от главного диспетчера до руководителя.

— До назначения на пост первого заместителя руководителя учреждения он работал главным диспетчером Омского РВПиС, где курировал сложнейшие вопросы оперативного управления движением флота, — отметили в ФБУ «Администрация “Обь-Иртышводпуть”.

Добавим, что ранее, в феврале, в организации был представлен новый заместитель руководителя Андрей Комаров.