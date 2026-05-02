В Ростове на продажу выставили милицейский автомобиль за 7,5 млн рублей

Информация об этом появилась на одном из сайтов.

В Ростове продаётся раритетный автомобиль в исполнении советской милиции 1974 года выпуска. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на объявление на сайте Auto.ru, за него хотят получить 7,5 млн рублей.

Как говорится в объявлении продавца, автомобиль находится в отличном состоянии: без ржавчины и сколов, с оригинальной заводской раскраской и гербом советской милиции. На капоте и боковых дверях нанесены трафареты «ГАИ».

Отечественный авто стоит на учёте и полностью исправен.

При этом за свою историю, по информации продавца, «тройка» сменила трёх владельцев. Нынешний хозяин владеет машиной всего месяц.