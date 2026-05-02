Япония закупила российскую нефть впервые с июня 2025 года

На протяжении последних лет Япония получает 95% поставок нефти из стран Ближнего Востока. Большая часть импорта проходит через Ормузский пролив. С 2022 года действует исключение для импорта российской нефти из «Сахалин-2», так как это необходимо для энергетической безопасности Японии. Последний раз Taiyo Oil закупала российскую нефть в июне 2025 года. Тогда японская компания получила 600 тыс. баррелей нефти марки Sakhalin Blend, поставка стала первой за более чем два года.