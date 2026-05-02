Росстат: просроченная задолженность российских компаний превысила 8 трлн рублей

По обновленным данным Росстата, опубликованным в апреле, объем просроченной дебиторской задолженности российских организаций по состоянию на январь 2026 года достиг почти 8,2 триллиона рублей. Этот показатель фиксирует долги покупателей, заказчиков, включая иностранных контрагентов, перед поставщиками за уже отгруженные товары и оказанные услуги. Для сравнения, годом ранее, в апреле 2024 года, объем неплатежей был значительно ниже и составлял 6,7 триллиона рублей, что демонстрирует тревожный тренд роста финансовой нагрузки на бизнес. Эксперты связывают эту динамику с общим ухудшением платежной дисциплины в условиях высокой ключевой ставки и сжатия денежной массы.