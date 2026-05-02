В Прикамье выделят 28,9 млрд рублей на пассажирские автобусные перевозки

Краевые власти сообщили о выделении предельного объема средств на заключение госконтрактов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом. На межмуниципальные маршруты Прикамья по регулируемым тарифам на период 2027—2032 годов бюджет выделит 28,9 млрд руб.
Согласно постановлению краевого правительства, на 2027 год предусмотрено выделение 2,58 млрд руб.; 2028 год — 5,40 млрд руб.; 2029 год — 5,65 млрд руб.; 2030 год — 5,92 млрд руб.; 2031 год — 6,16 млрд руб.; 2032 год — 3,20 млрд руб. Заключение госконтрактов возложено на ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края».
В перечень для заключения контрактов вошли 115 межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, обслуживаемых по регулируемым тарифам.