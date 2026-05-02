На Урале франшизы помогают не только зарабатывать, но и решать социальные задачи

По данным Российской ассоциации франчайзинга, сейчас в каталоге 4015 франшиз, по всей стране работают 550 тысяч партнерских точек. Общий объем этого рынка в России оценивается в 3,8 триллиона рублей. В торговле, сфере услуг и общепите это вообще один из ключевых способов развития сетей, кроме того, он довольно распространен в допобразовании и коммерческой медицине, туризме и придорожном сервисе.
Франчайзинг — это способ тиражирования бизнес-модели, при котором владелец бренда (франчайзер) предоставляет ее партнеру (франчайзи) для воспроизведения. Вторая сторона делает паушальный взнос в твердой денежной сумме и регулярно платит роялти по фиксированной ставке либо в виде процента от прибыли. Такая схема позволяет быстро запустить предприятие с минимумом ошибок.
«Мы считаем, что сегодня это основной механизм привлечения частных инвесторов в регионы, — говорит исполнительный директор ассоциации Олег Юдин. — Благодаря тому что местные предприниматели приобретают сильные, проверенные временем франшизы, в малых и средних городах формируется комфортная среда проживания, население получает возможность удовлетворить все повседневные потребности. Да и в крупных городах конкуренция усиливается. Посмотрите, как вырос Екатеринбург в сфере гостеприимства и общественного питания за десять лет — во многом за счет франчайзинга».
В последнее время франшизы начали приобретать даже крупные компании — для диверсификации выручки и прибыли. К примеру, в Воронеже девелопер открыл в своих ЖК пять сетевых ресторанов, понимая, что это привлекает новоселов. Готовые бизнес-пакеты из России охотно покупают в странах СНГ.
Еще одна тенденция — развитие социальных франшиз: деловой подход помогает решать некоторые задачи, до которых у государства, что называется, руки не доходят. К примеру, екатеринбурженка Татьяна Флеганова придумала «Николин дом», когда подрос ее «особый» сын. Это учебно-тренировочная квартира, где люди с ментальными нарушениями в возрасте от 18 до 35 лет готовят еду, поливают цветы, составляют список покупок, принимают лекарства по расписанию, учатся поддерживать личную гигиену и т. п. В общем, тренируются жить самостоятельно — в две смены под присмотром педагогов и тьюторов.
«Для особых детей существуют учебно-досуговые площадки, а вот для подростков и взрослых такой инфраструктуры нет, хотя им по-прежнему нужен коллектив, требуется сохранять, восстанавливать либо нарабатывать трудовые и жизненные паттерны. А их родителям необходимо свободное время для личных дел, — отмечает Елена Стефанова, руководитель комитета франчайзи Российской ассоциации франчайзинга. — Потребность в подобных услугах есть во всех регионах, а вот предложения единичны».
Подобный объект в Екатеринбурге, который представили на форуме «Социо», существует уже два года и наработал методологию, что особенно ценно, подчеркивают эксперты. Золотых гор владельцы франшизы не сулят, но рентабельность на уровне 30 процентов — это вполне неплохо. При этом в бизнес-план по желанию партнеров могут быть интегрированы дополнительные модули — скажем, платные занятия для обычных детей по рисованию и лепке.
Финансовая модель рассчитана на коммерческую аренду помещений, хотя, если подключится муниципалитет с социальным наймом, сметы станут еще более привлекательными. Кроме того, к проекту могут присоединиться застройщики, у которых стоят пустыми готовые нераспроданные квартиры. Похожая практика существует в Перми, правда, там это скорее попытка подправить пошатнувшуюся репутацию, а не франчайзинг в чистом виде, но почему бы девелоперам, испытывающим проблемы со сбытом, не взять на вооружение саму идею?
На Ямале власти начали системно поддерживать бизнес по франшизе с 2020 года: при покупке финмодели в сфере услуг, общепите или торговле предпринимателям возмещают до 90 процентов паушального взноса, но не более 500 тысяч рублей. Если объем частных инвестиций достигает десяти миллионов, компенсация вырастает до трех миллионов — средства направляются на уплату роялти, приобретение спецоборудования и обучение персонала.
В 2026-м перечень франшиз, доступных МСП, расширили со 125 до 159 вариантов. В основном это, конечно, коммерческие проекты: рестораны, кофейни, фитнес-клубы, школы танцев и т. п. Доходы населения в Арктике высокие, а выбор продуктов и услуг гораздо меньше, чем в мегаполисах на Большой земле. Но примеры запуска социального бизнеса по франшизе тоже имеются. Так, выпускница «Школы социального предпринимательства» Светлана Кочетова из Нового Уренгоя упаковала в подобный формат сервис сопровождения несовершеннолетних до секций, школ и детских садов с оформлением заказа в мобильном приложении, а Марина Сычева стала ее франчайзи в Ноябрьске и Салехарде.
В то же время эксперты подчеркивают: социальное предпринимательство не равно благотворительности.
«Для нее должны создаваться НКО и фонды, а бизнес все-таки зарабатывает деньги», — рассуждает Юлия Клюева, гендиректор компании «Служба социального сервиса».
Будучи многодетной мамой, она столкнулась с поиском няни в Барнауле, поняла, что найти подходящего кандидата сложно, и открыла собственное агентство по подбору персонала, которое отвечало бы всем требованиям семей. Поначалу трудоустраивала обычных нянь, домработниц и гувернанток, потом увидела огромный запрос на сиделок для лежачих больных и нянь для детей-инвалидов и решила закрыть еще и эту потребность.
Сегодня у Клюевой имеются партнеры в 11 регионах, открывшие 18 франчайзи-точек, действует онлайн-школа, в среднем за год с помощью агентства находят работу 2 900 человек. Фишка бизнес-модели в том, что соискателей подбирают не только в регионе, где проживает заказчик. Запрос попадает в систему, в течение суток обрабатывается, и ответ может поступить издалека. После видеособеседования с нанимателем, если достигнута договоренность, специалист выезжает по месту назначения.
«Поначалу это был именно бизнес, социальным он стал позже, — подчеркивает Юлия. — Но мы не продаем франшизу всем подряд. С потенциальным партнером у нас должны совпасть ценности. Именно поэтому я дважды отказывалась от предложений о сотрудничестве».
«Хороший пример “взросления” бизнеса — когда в процессе его развития предприниматель осознает: социальный эффект важнее коммерческого. Он влияет в том числе на имидж компании, на восприятие потребителями ее продукта», — считает Алексей Маслов, директор департамента развития социального предпринимательства Фонда поддержки соцпроектов, «дочки» Агентства стратегических инициатив.
Сотрудники фонда создали электронный сервис «Пользамер», за два года через него прошло около 250 инициатив, чьи авторы смогли посмотреть на свою деятельность со стороны и увидеть точки роста и системные ошибки, в частности, до этого многие путали социальный эффект с экономическими показателями. Кроме того, отсевом некачественных идей занимаются в ассоциации франчайзинга: анализируют капитальные затраты, сметы, договоры коммерческой концессии и другие параметры проектов. Много полезного можно почерпнуть и из отраслевого ГОСТа, разработанного в 2025 году, хотя он еще не утвержден.