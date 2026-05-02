На Урале франшизы помогают не только зарабатывать, но и решать социальные задачи

В 2026-м перечень франшиз, доступных МСП, расширили со 125 до 159 вариантов. В основном это, конечно, коммерческие проекты: рестораны, кофейни, фитнес-клубы, школы танцев и т. п. Доходы населения в Арктике высокие, а выбор продуктов и услуг гораздо меньше, чем в мегаполисах на Большой земле. Но примеры запуска социального бизнеса по франшизе тоже имеются. Так, выпускница «Школы социального предпринимательства» Светлана Кочетова из Нового Уренгоя упаковала в подобный формат сервис сопровождения несовершеннолетних до секций, школ и детских садов с оформлением заказа в мобильном приложении, а Марина Сычева стала ее франчайзи в Ноябрьске и Салехарде.