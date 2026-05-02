Озимые и яровые культуры в Крыму находятся в хорошем состоянии

Министерство сельского хозяйства Крыма дало положительную оценку состоянию озимых и яровых культур по результатам рабочей поездки в Красноперекопский район.
«Состояние всех культур — и озимых, и яровых — оценивается как очень хорошее», — отметили в ведомстве.
В настоящее время также активно цветет рапс. Благоприятные погодные условия и достаточный уровень влажности создают предпосылки для получения высокого урожая — более 2 тонн на гектар на значительной части посевных площадей. Общая площадь, занятая этой культурой в республике, составляет 13,3 тысячи гектаров.
Также хозяйства Красноперекопского района первыми в Крыму начали сеять подсолнечник. Всего аграриям предстоит засеять 37,9 тысячи гектаров.