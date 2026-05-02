Самарская область обеспечивает себя мясом лишь на 44,5%

У Самарской области есть большой потенциал для развития производства свинины и говядины. Определяют это низкие показатели самообеспеченности мясом. Таким мнением с Волга Ньюс поделились участники рынка.
По данным регионального минсельхоза, самообеспеченность Самарской области мясом составила лишь 44,5% по итогам 2025 года. Объемы производства свинины и говядины — одни из самых низких в Приволжском федеральном округе: 21,2 тысячи тонн (-20% за год) и 55,4 тысячи тонн (-3% за год), соответственно.
«В Самаре есть достаточно большое количество переработчиков, развивающаяся зона общепита. Соответственно, любая сырьевая база будет востребована. Например, наше предприятие производит деликатесы и колбасы. Свинину мы закупаем в Белгороде, Курске, зонах Черноземья и Юга, так как мощностей самарских комплексов не хватает. Да, говядину берем у местных фермеров. Но чтобы удовлетворить потребности всех участников рынка, объемы производства должны быть больше», — констатировал директор ООО «Честный продукт» Максим Гинзбург.
Закрыть потребность в мясе на прилавках самарских магазинов также помогают другие регионы. Поставщиками гипермаркетов в большинстве своем служат агрохолдинги. Например, в «Ленту» свинину привозят Новопушкинский мясокомбинат (Саратовская область), «Агроэко» (Воронежская область), «Черкизово» (Пензенская/Московская область), «Мираторг» (Брянская область) и МПК «Атяшевский» (Мордовия). Говядину поставляют из Удмуртии (компания «Эталон»).
«Из локальных поставщиков мяса в ассортименте “Гипер Ленты” представлена продукция “Мясного дома” и мясокомбината “Лада”. Их доля в продажах свинины составляет более 10%», — сообщили в пресс-службе ритейлера.
В самарские магазины «Ашан» привозят мясо из различных регионов ЦФО и ПФО. Также продукция поставляется с мясоперерабатывающего завода «АШАН Ритейл Россия» в Тамбове.