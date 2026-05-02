В Омской области посевная началась одновременно с уборочной

Страда-2025 в Омской области оказалась для региона рекордной. Земледельцы собрали почти четыре миллиона тонн зерна. И, если бы часть урожая не накрыло толщей снега, показатели могли быть еще выше.
Аномальное переувлажнение и раннее похолодание прошлой осенью заставили власти ввести режим ЧС. По данным регионального минсельхоза, 150 тысяч гектаров зерновых культур (около девяти процентов) остались неубранными. И теперь земледельцы вновь вывели технику на поля, чтобы наверстать упущенное.
В частности, одновременно с боронованием производственники Омского аграрного научного центра начали уборку в Таврическом районе. Поскольку колосовые культуры оказались прижаты снегом, им приходится активно использовать комбайны со специальными устройствами, которые надеваются на аппарат жатки и помогают поднять стеблестой.
«Разумеется, из-за неблагоприятных погодных условий растения могут быть поврежденными или с большим количеством сорняков, — прокомментировал заместитель директора центра по научной работе Артем Тимохин. — Большое внимание приходится уделять послеуборочному дозреванию, подработке семян и проверке их на всхожесть. Имеется также риск заражения семян грибковыми инфекциями, чему тоже следует уделять пристальное внимание».
По словам специалистов, кондиционное зерно пойдет в дело. А поля после завершения уборки вновь будут использованы по назначению.