Виртуальная любовь закончилась для белоруса потерей $28 тыс. на крипте

«Мужчина познакомился в интернете с девушкой. Слово за слово, завязались виртуальные отношения, собеседница предложила заработать на криптовалюте. Он согласился», — рассказали в ведомстве.
В МВД добавили, что согласно отчетам, прибыль увеличивалась, и «трейдер» продолжал вкладывать все больше средств. Когда он решил вывести свои «заработанные» деньги, связь с ним была прервана, а доступ к платформе стал невозможен. В результате потерпевший лишился 28 тысяч долларов.
В ведомстве напомнили, что предложения о быстром и легком заработке в интернете всегда сопряжены с риском финансовых потерь. На начальном этапе мошенники показывают жертве быстрый рост доходов, обещают щедрые бонусы и даже обсуждают возможность вывода средств.
«Создавая иллюзию, рисуют любые документы, договоры, котировки и трейдерские успехи. Однако неизменно наступит момент, когда вложенное становится невозможно вернуть», — подчеркнули в МВД и призвали совершать сделки только на официальных площадках.