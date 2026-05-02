Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виртуальная любовь закончилась для белоруса потерей $28 тыс. на крипте

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Мужчина по совету виртуальной знакомой вложил в «трейдинг» 28 тысяч долларов и все потерял, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«Мужчина познакомился в интернете с девушкой. Слово за слово, завязались виртуальные отношения, собеседница предложила заработать на криптовалюте. Он согласился», — рассказали в ведомстве.

В МВД добавили, что согласно отчетам, прибыль увеличивалась, и «трейдер» продолжал вкладывать все больше средств. Когда он решил вывести свои «заработанные» деньги, связь с ним была прервана, а доступ к платформе стал невозможен. В результате потерпевший лишился 28 тысяч долларов.

В ведомстве напомнили, что предложения о быстром и легком заработке в интернете всегда сопряжены с риском финансовых потерь. На начальном этапе мошенники показывают жертве быстрый рост доходов, обещают щедрые бонусы и даже обсуждают возможность вывода средств.

«Создавая иллюзию, рисуют любые документы, договоры, котировки и трейдерские успехи. Однако неизменно наступит момент, когда вложенное становится невозможно вернуть», — подчеркнули в МВД и призвали совершать сделки только на официальных площадках.