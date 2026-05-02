Казахстан привлек $95 млн и начал финансирование ИИ-проектов

АСТАНА, 2 мая — Sputnik. Казахстанский венчурный рынок переходит на принципиально новый этап развития, заявили в ходе крупнейшего международного технологического форума GITEX AI Kazakhstan 2026.

Источник: Sputnik.kz

Созданный по поручению Токаева «Фонд фондов» под управлением платформы Alem Capital Management официально перешел в фазу активных инвестиций, сообщили в министерстве ИИ и цифрового развития. Он обеспечил уникальную синергию государственного ресурса, возможностей Astana Hub и частного капитала.

Как отметил на мероприятии министр ИИ Жаслан Мадиев, проект, инициированный в конце 2024 года, стал ответом на необходимость качественного рывка в цифровой экономике, а его реализация в 2026 году — в год цифровизации и ИИ — подтверждает серьезность технологических амбиций страны.

«Благодаря четырехсторонней синергии власти, Правительства, ресурсов Astana Hub и частных инвесторов, в октябре 2025 года было зафиксировано “первое закрытие” (first close) в объеме $95 млн, при этом более 60% средств составили инвестиции казахстанского бизнеса. На текущий момент под управлением ACM уже активно работают два ключевых направления: фонд Alem Ventures Fund, сфокусированный на ИИ-стартапах, и Alem Crypto Fund, специализирующийся на цифровых активах», — сообщили в ведомстве.

Также было объявлено об одобрении сделок с тремя крупными венчурными фондами под управлением Bigsky, MOST и Sturgeon, которые станут проводниками капитала для отечественных компаний на международной арене.

«Сегодня Казахстан уже обеспечивает более 60% всех венчурных сделок в регионе, а среднесрочная цель “Фонда фондов” по доведению объема капитала до $1 млрд откроет отечественным предпринимателям прямой доступ к экспертизе мировых лидеров уровня Andreessen Horowitz и Lightspeed», — отметили в министерстве.

Инвестиционный процесс, рассчитанный на ближайшие 5 лет, закрепит за Казахстаном статус главного технологического и инвестиционного хаба Центральной Евразии, убеждены в Минцифры.