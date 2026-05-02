Татарстан направит 461 млн рублей на ремонт трех дорог

Соответствующая документация размещена на официальном портале государственных закупок.

Источник: Комсомольская правда

Власти Татарстана объявили тендеры на проведение дорожных работ общей стоимостью 461,1 миллиона рублей.

Самый крупный контракт — 214 миллионов рублей — предусматривает восстановление дорожного полотна в Верхнеуслонском районе. Здесь приведут в порядок разрозненные участки общей протяжённостью 7,5 километра. Подрядчик должен уложиться в текущий год: завершение работ намечено на октябрь 2026-го.

Второй по объему финансирования объект находится в Заинском районе. На капитальный ремонт трассы «Заинск — Бухарай» выделено 197,1 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на трёхкилометровый отрезок дороги. Однако сроки здесь заметно длиннее — подрядные организации обязаны выполнить все работы до 22 октября 2027 года.

Третий тендер касается Зеленодольского района. На дорожные работы там заложено 50 миллионов рублей. Общая длина участков, нуждающихся в ремонте, составит 4,8 километра. Как и в случае с Верхнеуслонским районом, восстановительные мероприятия планируется завершить в октябре нынешнего года.